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شاهد: لحظة تقديم أمير قطر جائزة أفضل لاعب في المونديال لميسي

الأحد 18 ديسمبر 2022 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة تقديم أمير قطر جائزة أفضل لاعب في المونديال لميسي



الدوحة/سما/

 

شارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مراسم توزيع جوائز النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.   

وحصل المنتخب الأرجنتيني على لقب بطل مونديال "قطر 2022" على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد "لوسيل".

وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب في المونديال.

وتوج المهاجم الفرنسي كليان مبابي بلقب أفضل هداف.

وحصل حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

ونال الأرجنتيني إنزو فرنانديز جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر 2022.

#تميم بن حمد آل ثاني

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