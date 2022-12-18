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تدوينة محمد هنيدي عن نهائي مونديال قطر تحتل صدارة التفاعلات حول العالم

الأحد 18 ديسمبر 2022 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدوينة محمد هنيدي عن نهائي مونديال قطر تحتل صدارة التفاعلات حول العالم



وكالات

علق الفنان والكوميدي المصري، محمد هنيدي، على فوز منتخب الأرجنتين على منافسه الفرنسي في نهائي كأس العالم الذي أقيم بملعب لوسيل بدولة قطر، بإسلوبه الخاص.

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واصفا أحداث المباراة وأهدافها بطريقته الخاصة: "‏يااه عملها ميسي.. يااه عملها مبابي.. يااه عملها ميسي.. يااه عملها مبابي.. يااه عملها ميسي.. يااه عملها مبابي".

ولاقى المنشور رواجا كبيرا بين متابعيه الذين كتبوا تعليقات بطريقة هنيدي الكوميدية.

وحققت التدوينة في ساعة أكثر من 190 ألف حالة إعجاب، و31 ألف إعادة مشاركة، وأكثر من 13 ألف تعليق، ليصبح بذلك المنشور الثاني الأكثر تفاعلا حول العالم بعد منشور إعلان الفيفا فوز الفريق الأرجنتيني على صفحتها الرسمية.

علق على نهائي مونديال قطر بإسلوبه.. تدوينة ممثل وكوميدي مصري تحتل صدارة التفاعلات حول العالم

وأضاف في تغريدة ثانية: وهنا ولأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ.. ليكتب كاتب التاريخ آخر سطر قبل أن يغلقها "بأن ليونيل ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم" لتغلق الكتب أخيرا لحين ظهور أسطورة بحجم وتاريخ وانجاز ميسي.. أفضل كأس عالم في التاريخ".

 

وقال في ثالثة: "مكنتش من محبي مبابي من قبل.. بس اللي عمله يوم مباراة المغرب واهتمامه بعد المباراة بصديقه أشرف حكيمي وساب كل الاحتفالات عشان يواسي صديقه.. خلتني أحبه".

واختتم قائلا: "هاردلك لمبابي .. أسطورة قادمة مرعبة .. وبعدين معاك كأس عالم ..رسيب حاجة للغلبان ميسي".

وجاء فوز المنتخب الأرجنتيني على منافسه الفرنسي بضربات الحظ الترجيحية، ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونجح اللاعب مبابي في تحقيق التعادل الإيجابي لمنتخب فرنسا أمام الأرجنتين.

وبهذا الفوز يصبح التانغو رابع أكثر المنتخبات تتويجا ببطولة كأس العالم بثلاثة مرات، خلف منتخبي إيطاليا وألمانيا أصحاب المركز الثاني والثالث برصيد 4 مرات لكل منهما، والمنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي برصيد 5 كؤوس.​

#محمد هنيدي

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