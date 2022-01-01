"هنية" يبارك لدولة قطر نجاح أفضل نسخة مونديال في التاريخ

غزة/سما/



بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد ٱل ثاني على نجاح أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، عقب المباراة النهائية التي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب.

وقال هنية إن مونديال قطر 2022 سجل التميز والإبداع في جميع الترتيبات والأجواء المثالية والأمان والمتعة والإثارة والتنظيم الرائع والحضور الجماهيري التاريخي، وأضاف:" هذا الإنجاز التاريخي الذي يسجل لقطر والعرب جميعا جاء ثمرة تخطيط وعمل حكيم واهتمام متواصل لإظهار الصورة المثالية عن قدرة العرب على تنظيم أكبر الأحداث العالمية".

وقال إن قطر أبرزت الحضارة العربية والإسلامية من خلال كرم الضيافة والترحيب وتوفير كل وسائل الأمان وتأمين المواصلات لجميع الجماهير مجانا والتعريف بأصالة العرب والدين الإسلامي من خلال المساجد ورفع الٱذان.

كما شكر هنية دولة قطر على منح القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا من خلال المساندة التي قدمتها الجماهير القطرية والعربية ومن كل دول العالم ورفع علم فلسطين في جميع المباريات وفي الساحات والميادين العامة، وإبراز عدالة القضية الفلسطينية بين كل دول العالم، كما أشاد باستضافة دولة قطر لأكبر وفد من الرياضيين والإعلاميين الفلسطينيين في المونديال.