  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يهنئ أمير قطر بنجاح بلاده في استضافة مونديال 2022

الأحد 18 ديسمبر 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ أمير قطر بنجاح بلاده في استضافة مونديال 2022



رام الله/سما/

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بالنجاح الباهر في استضافة مونديال قطر 2022.

وقال الرئيس، في برقية التهنئة، "يسعدنا في ختام مونديال قطر 2022، أن نبعث لسموكم بأحر التهاني والتبريكات بالنجاح الباهر لاستضافتكم هذا الحدث العالمي الكبير، الذي بعث الفخر في نفوسنا ونفوس شعوبنا العربية، ونال إعجاب العالم بأسره، لما قدمته قطر وقيادتها من وجه حضاري وتنظيمي وإنساني يمثل إضافة تاريخية لإنجازات قطر العديدة التي يشهد لها العالم، فضلا عما قدمته دولة قطر خلال هذه المناسبة من دعم لفلسطين، حيث قدمت القضية الفلسطينية إلى العالم بصورة لم يسبق لها مثيل".

وأضاف سيادته: "مبارك لكم أخي صاحب السمو هذا النجاح العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يديم عليكم النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لقطر وشعبها الشقيق".

ـــــ

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتوج ببطولة كأس العالم 2022

لهذا السبب .. حكيمي يصرخ في وجه رئيس الفيفا بعد مباراة الترتيب امس وهذا ما قاله ..

ضابط إسرائيلي يزعم : هكذا تم "تدمير وتفكيك" عرين الأسود

عضوة بالكنيست: قاتل رابين سينجح في الانتخابات الإسرائيلية إن ترشح لها

أسعار صرف العملات

جنرال إسرائيلي يتحدث عن "تهديدات وجودية" تحدق بـ"إسرائيل"

المئات من الاسرائيلين يتظاهرون احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-18_19-05-30

شاهد: مقاومون يطلقون النار تجاه حافلات مستوطنين قرب جنين

xrj4L

فيديو: سرايا القدس - مجموعات جبع تعلن استهداف قوات الاحتلال جنوب جنين

Screenshot_7

الأرجنتين تتوج ببطولة كأس العالم 2022

639f23e24c59b777115ba5e5

السفير الإسرائيلي لدى كييف: لن نُعرض مصالحنا مع روسيا للخطر من أجل الأوكرانيين

جنرال إسرائيلي يتحدث عن "تهديدات وجودية" تحدق بـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم