  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنام: الأسير كريم يونس مدرسة في الصبر والتضحية ومسيرته ستبقى راسخة بأجيالنا

الأحد 18 ديسمبر 2022 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام: الأسير كريم يونس مدرسة في الصبر والتضحية ومسيرته ستبقى راسخة بأجيالنا



رام الله/سما/

مع اقتراب موعد حريته بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استقبلت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الأحد، وفدا من عائلة عميد الأسرى الفلسطينيين، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس، بحضور رئيس نادي الأسير قدورة فارس، ووكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب.

ونقلت المحافظ غنام للأسير كريم يونس وعائلته تحيات الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن تعليمات الرئيس هي الوقوف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء ومساندتهم دائماً

وبينت أن الأسير كريم يونس مدرسة في الصبر والتضحية من أجل الوطن وستبقى مسيرته راسخة في أجيالنا المتعاقبة، موجهة التحية له ولرفيقه ماهر يونس ولكافة أسرانا الأبطال، ولأهلنا داخل أراضي عام 1948 شركاء الأمل والألم.

وترحمت المحافظ غنام على والدة الأسير كريم يونس التي توفيت بعد سنوات طويلة من الحرمان وانتظار معانقة فلذة كبدها.

ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس، ابن قرية عارة في أراضي عام الـ48 الحرية يوم الخامس من يناير/كانون الثاني 2023 المقبل، بعد 4 عقود من الاعتقال في غياهب سجون الاحتلال.

ــــــــــ

#ليلى غنام #كريم يونس

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. حكيمي يصرخ في وجه رئيس الفيفا بعد مباراة الترتيب امس وهذا ما قاله ..

ضابط إسرائيلي يزعم : هكذا تم "تدمير وتفكيك" عرين الأسود

بث مباشر: الأرجنتين ضد فرنسا

فيديو: وقوع انفجار في تل أبيب دون معرفة الأسباب

عضوة بالكنيست: قاتل رابين سينجح في الانتخابات الإسرائيلية إن ترشح لها

انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

xrj4L

فيديو: سرايا القدس - مجموعات جبع تعلن استهداف قوات الاحتلال جنوب جنين

639f23e24c59b777115ba5e5

السفير الإسرائيلي لدى كييف: لن نُعرض مصالحنا مع روسيا للخطر من أجل الأوكرانيين

جنرال إسرائيلي يتحدث عن "تهديدات وجودية" تحدق بـ"إسرائيل"

Screenshot_7

بث مباشر: الأرجنتين ضد فرنسا

الأسير وليد دقة مصاب بسرطان نادر في نخاع العظم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم