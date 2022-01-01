غنام: الأسير كريم يونس مدرسة في الصبر والتضحية ومسيرته ستبقى راسخة بأجيالنا

رام الله/سما/

مع اقتراب موعد حريته بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استقبلت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الأحد، وفدا من عائلة عميد الأسرى الفلسطينيين، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس، بحضور رئيس نادي الأسير قدورة فارس، ووكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب.

ونقلت المحافظ غنام للأسير كريم يونس وعائلته تحيات الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن تعليمات الرئيس هي الوقوف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء ومساندتهم دائماً

وبينت أن الأسير كريم يونس مدرسة في الصبر والتضحية من أجل الوطن وستبقى مسيرته راسخة في أجيالنا المتعاقبة، موجهة التحية له ولرفيقه ماهر يونس ولكافة أسرانا الأبطال، ولأهلنا داخل أراضي عام 1948 شركاء الأمل والألم.

وترحمت المحافظ غنام على والدة الأسير كريم يونس التي توفيت بعد سنوات طويلة من الحرمان وانتظار معانقة فلذة كبدها.

ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس، ابن قرية عارة في أراضي عام الـ48 الحرية يوم الخامس من يناير/كانون الثاني 2023 المقبل، بعد 4 عقود من الاعتقال في غياهب سجون الاحتلال.

ــــــــــ