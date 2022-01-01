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الأرجنتين تتوج ببطولة كأس العالم 2022

الأحد 18 ديسمبر 2022 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأرجنتين تتوج ببطولة كأس العالم 2022



الدوحة/سما/

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم السبت، بقطر.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء، وذلك من ركلة جزاء حصل عليها أنخل دي ماريا.

وأضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني بنفسه لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الفرنسي كليان مبابي بهدفين متتاليين في الدقيقتين (80 من ركلة جزاء، و81).

وعاد ليونيل ميسي واقتنص الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة.

  

وعاد كليان مبابي ووقع على الهدف الشخصي الثالث له ولبلاده من ركلة جزاء، بحلول الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية المقامة على استاد "لوسيل".

وحسم المنتخب الأرجنتيني النتيجة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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