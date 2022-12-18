غزة: تبني مشروع إنشاء بنك لحفظ القرنيات في غزة

غزة/سما/

أكّد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أ.عصام الدعليس، اليوم الأحد، على أنّ قطاع غزة يشهد تطوراً طبياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة رغم الحصار وشح الإمكانيات والموارد.

وقال الدعليس، في كلمةٍ له خلال الحفل التكريمي لبرنامج زراعة القرنيات: "أثبت الأطباء في غزة جدراتهم في إجراء أصعب وأعقد العمليات الجراحية بتقنيات نوعية وحديثة".

وتابع: "نعلن دعمنا وتبنينا لمشروع الحملة الوطنية للتبرع بالقرنيات بعد الوفاة وتخصيص مبلغ مالي لاستمراره.



كما أعلن عن تبني مشروع إنشاء بنك لحفظ القرنيات في قطاع غزة، داعيًا جميع ابناء شعبنا للتكاثف والمشاركة في الحملة.