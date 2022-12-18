لأول مرة في فلسطين.. الصحة تعقد امتحان مزاولة مهنة المسعف

رام الله/سما/

عقدت وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة للطوارئ امتحان مزاولة المهنة للمسعفين لأول مرة في فلسطين.

واستهدف الامتحان الذي عقد الجزء النظري منه في مقر ديوان الموظفين العام برام الله العاملين في قطاع الإسعاف، حيث تقدم له 51 مسعفاً في مرحلته الأولى، فيما يبلغ مجموع من سيتقدم حوالي 300 مسعف من مختلف المحافظات.

وُعقد الامتحان العملي للمسعفين في مقر الإدارة العامة للطوارئ برام الله.

وقال مدير عام الطوارئ في وزارة الصحة د. مصطفى القواسمي إن وزيرة الصحة د. مي الكيلة كانت قد وافقت على تنسيب الإدارة العامة للطوارئ بالاعتراف بمهنة المسعف كمهنة طبية مساندة، ولاحقاً لهذا القرار تم تشكيل لجنة لدراسة واقع الإسعاف في فلسطين، والتي أوصت بتنظيم وتقنين مهنة الإسعاف وإصدار نظام مزاولة مهنة المسعف.

وأضاف أنه في عام 2021 تم إصدار نظام مزاولة مهنة المسعف والذي نص على أن يكون المسعف خريجا من جامعة أو كلية معترف بها وتم تصنيف الدرجات بناء على الشهادة العلمية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة من هذا النظام إلى رفع مستوى مهنة الإسعاف وتحديد الصلاحيات للعاملين ورفع القدرات لممارسي المهنة، وتأمل الوزارة بإحداث نقلة نوعية في خدمات الإسعاف خلال السنوات الخمس القادمة.