حبس عام وغرامة للشاب أكرم شعبان من معتقلي "هبة الكرامة"

اللد/سما/

فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الأحد، الحبس لمدة 12 شهرا وغرامة قدرها 5 آلاف شيكل على الشاب أكرم شعبان من اللد، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وأرجأت المحكمة إصدار قرار الحكم على الشاب موسى حسونة بطلب من محامي الدفاع، من أجل إتاحة الطعن بقرار تنفيذ الحكم، إذ طالبت النيابة العامة بفرض الحبس لمدة 36 شهرا على حسونة، الأمر الذي رفضه طاقم الدفاع عنه جملة وتفصيلا.

واتهمت النيابة أكرم شعبان (23 عاما) بإلقاء الحجارة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اعتداءات نفذها مستوطنون وعناصر من الشرطة على عدد من المواطنين العرب في اللد.

واتهمت النيابة كذلك موسى حسونة (26 عاما) بتجهيز زجاجات حارقة وتمريرها لآخرين من أجل إلقائها تجاه بيوت مستوطنين في اللد خلال أحداث هبة الكرامة، والمتهم موسى حسونة ابن عم الشهيد موسى حسونة، قتل برصاص مستوطن في المدينة.

ونسبت النيابة لـ51 شابا عربيا من اللد والرملة تهما مختلفة، أشدها تهم القتل المتعمد لمستوطن يهودي في أحداث هبة الكرامة. وفي الفترة الأخيرة بدأت المحكمة الإسرائيلية إصدار أحكام على الشبان العرب، إذ من المتوقع أن تستمر المحاكمات لمدة طويلة.

وقال المتابع لشؤون المعتقلين في اللد والرملة، المحامي تيسير شعبان، لـ"عرب 48" إن "المحاكمات ستستمر لوقت طويل. هناك أحكام استطعنا أن نقلص فتراتها بشكل كبير وأخرى لا تزال في أروقة المحاكم".

وأضاف أن "المحاكمات ستتواصل فهناك ملفات مركبة جدا نقوم بالعمل عليها، وهناك أحكام سنطعن بتنفيذها ولم نقبل بما قدمته النيابة العامة، لذلك الجلسات ستمتد لمدة طويلة بحسب تركيبة كل ملف".

وفي سياق متصل، فرضت المحكمة المركزية في اللد، يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الشاب محمد شهاب حسونة (26 عاما)، والحبس لمدة 18 شهرا بحق الشاب محمد العاوور (26 عاما) الذي أطلق سراحه، يوم 14 كانون الأول، بعدما قضى مدة الحكم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف شيكل للشاب محمد حسونة، وذلك عوضا لأصحاب المركبات التي تضررت في أحداث الهبة الشعبية في أيار/مايو 2021.

وفرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، الحبس لمدة 15 عاما على الشاب محمد عمر إغباريّة (36 عاما)، من قرية معاوية، والحكم ضد إغباريّة هو الأعلى من بين الأحكام التي صدرت لغاية الآن ضد معتقلي هبة الكرامة، فيما فرضت المحكمة، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحبس لمدة 10 سنوات على الشاب أدهم بشير (36 عاما) من مدينة عكا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أربعة شبان من مدينة طمرة اعتقلوا في أعقاب هبة الكرامة، الحبس لمدة تراوحت بين 7 و5 أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.