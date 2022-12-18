  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مهجة القدس": قرار ابعاد الاحتلال الأسير الحموري سياسية هدفها سلخ الفلسطيني عن أرضه

الأحد 18 ديسمبر 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مهجة القدس": قرار ابعاد الاحتلال الأسير الحموري سياسية هدفها سلخ الفلسطيني عن أرضه



رام الله/سما/

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين، اليوم الأحد، أن سياسة الإبعاد القسري والتطهير العرقي التي تعرض لها الأسير الحموري لن تثني أبناء شعبنا الفلسطيني والمقدسيين خاصة من الدفاع عن القدس والمقدسات.

وقال الزعانين في تصريح صحفي تعقيبًا على قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بالإبعاد القسري للأسير والحقوقي صلاح الحموري:" نعيش الذكرى الثلاثون لعملية الإبعاد القسري لمبعدي مرج الزهور، وها هو العدو اليوم يعيد الكرة مرة أخرى"، مؤكداً أن هذه السياسية ليست بالجديدة فالاحتلال يريد منها تفريغ الفلسطيني وسلخه عن أرضه حيث تعتبر هذه السياسية من أخطر السياسات التي يتبعها الاحتلال.

وأضاف:" أمام فشل المنظومة العالمية التي تدعي الديمقراطية يجب أن يكون هنالك موقف، ملزم ومجبر للإحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وأبعدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد 18/12/2022، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، تنفيذاً لقرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ووزير القضاء "الإسرائيلي" على قرار سحب هوية  الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

يذكر أن الأسير الحموري، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

#مهجة القدس #صلاح الحموري

الأكثر قراءة اليوم

مئات الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

لهذا السبب .. حكيمي يصرخ في وجه رئيس الفيفا بعد مباراة الترتيب امس وهذا ما قاله ..

ضابط إسرائيلي يزعم : هكذا تم "تدمير وتفكيك" عرين الأسود

فيديو: وقوع انفجار في تل أبيب دون معرفة الأسباب

عضوة بالكنيست: قاتل رابين سينجح في الانتخابات الإسرائيلية إن ترشح لها

انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي يتحدث عن "تهديدات وجودية" تحدق بـ"إسرائيل"

Screenshot_7

بث مباشر: الأرجنتين ضد فرنسا

الأسير وليد دقة مصاب بسرطان نادر في نخاع العظم

image_processing20221218-291924-fq809i

الحموري: "حقنا هو المقاومة والمعركة مستمرة" مع الاحتلال الاسرائيلي

الاستخبارات الاسرائيلية: جميع المنشآت الحيويّة في الدولة العبرية بمرمى المُقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم