تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس مع رئيس وزراء ماليزيا

رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وأكد الرئيس ورئيس وزراء ماليزيا عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقدم الرئيس عباس، التهنئة لرئيس الوزراء الماليزي لمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدا أهمية مواقف ماليزيا الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاد سيادته، بالمساعدات التي تقدمها ماليزيا في مجالات التعليم والتدريب، وأهمية تطوير هذا التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

كما أطلع الرئيس، رئيس الوزراء الماليزي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

بدوره، جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور أبراهيم، التأكيد على مواصلة بلاده دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحرص ماليزيا على تعزيز علاقاتها مع فلسطين في مختلف المجالات.