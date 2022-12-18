كلية الإعلام في جامعة الأقصى تحصد المركز الثاني في محور الصحف التدريبية

غزة / سما /

حصلت كلية الإعلام في جامعة الأقصى على المركز الثاني في مسابقة مهرجان الشروق السابع لإبداعات طلبة الإعلام والذي ينظمه المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وذلك عن العدد السادس والخمسون من صحيفة الرواد في محور الصحف التدريبية لكليات الإعلام، وبمنافسة 220 برنامج من 44 كلية إعلام على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت نتيجة المسابقة أمس في حفل مهيب نظمته إدارة المهرجان في دار الأوبرا المصرية في القاهرة، وأكدت عميد المعهد ورئيس المهرجان د. سهير صالح أن المهرجان انعقد هذا العام بمشاركة 44 كلية إعلام مصرية وعربية، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 220 مشروعاً.

وأوضحت أن لجنة تحكيم مشروعات الصحافة تكونت من الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي محمد الغيطي، والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجريدة الأهرام.

من جانبه، أثنى عميد كلية الإعلام د. غسان حرب على هذه النتيجة معتبراً إياها بالإنجاز المشرف للكلية وطلبتها، خاصة أن جريدة الرواد تعتبر المخرج لمساقات التدريب العملي لطلبة قسم الصحافة، والتي ينشر بها أعمالهم الصحفية التي انجزوها من خلال متابعتهم في هذه المساقات بإشراف ومتابعة من محاضري القسم.

وأكد د. غسان حرب أن هذه المرتبة المتقدمة التي حصلت عليها الجريدة منافسة لعشرات كليات الإعلام العربية، تبين مدى تميز الكلية ومحاضريها وطلبتها، كما تترجم اهتمام الكلية وإدارتها بجانب التدريب والأنشطة، وربط الجانب النظري بالعملي، ودمج الطلبة في بيئة العمل، حيث عززت الكلية هذا الجانب من خلال تأسيس وحدة للتدريب والأنشطة في الكلية.

وقال حرب ان هذا الفوز لجامعة الأقصى يعد إنجازاً لفلسطين ونفخر أن يكون على يد أبناء الجامعة وأشار إلى أن التحديات المطلوبة من كلية الاعلام بعد هذا الفوز تتمثل في بذل المزيد من الجهد لمواكبة التطور التكنولوجي الهائلفي مجال الاعلام ، والإسهام الفاعل في تطويع هذا التطور والاستفادة منه بما يخدم قطاع غزة المحاصر، وأبناء الشعب الفلسطيني في شتى مناحي الحياة.