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وصول جثامين الشبان الغرقى قبالة سواحل تونس إلى غزة

الأحد 18 ديسمبر 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول جثامين الشبان الغرقى قبالة سواحل تونس إلى غزة



غزة/ سما /

 وصلت جثامين 8 شبان فلسطينيين تعرضوا للغرق قبالة السواحل التونسية منذ أكثر من شهرين، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

وكان في انتظار الجثامين الثمانية ذوي الشبان الذين استقبلوهم لتوديعهم قبيل دفنهم.

ووصلت الجثامين أمس إلى القاهرة قادمةً من تونس تمهيدًا لدفنها بغزة.

وحملت حركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حصاره الظالم لقطاع غزة، واستمرار عدوانه على الشعب الفلسطيني، وتسببه بأزمات إنسانية كبيرة لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس": على كل الأطراف والجهات الدولية والإنسانية والحقوقية، العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف سرقته لثروات وموارد شعبنا.

وأضاف: سنواصل نضالنا المشروع مع كل قوى شعبنا من أجل كسر الحصار الظالم على قطاع غزة، وتحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم السماح للاحتلال من تحقيق أهدافه من حصاره لشعبنا.

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