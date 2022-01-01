عمرها 60 مليون عام...اكتشاف فوهة نيزكية في عُمان

وكالات / سما /

أعلنت جامعة السُّلطان قابوس ممثلة في قسم علوم الأرض بكلية العلوم العمانية اكتشاف فوهة نيزكية هائلة يبلغ قطرها كيلومتراً واحداً في ولاية محوت.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، يقدم هذا الاكتشاف الفريد موقعاً علمياً نادراً لدراسة آثار الارتطامات على الأرض، لم يكن ممكناً من قبل.

ويُرجح د. صبحي جابر نصر، أستاذ علوم الأرض، أن يكون عمر الفوهة 60 مليون عام وأن قطر النيزك الذي تسبب في ظهورها يتراوح بين 50 و60 متراً، ما يجعلها من أكبر الفوهات الصدمية في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يحتوي الموقع على بعض المعادن الاقتصادية وسيكون موقعاً مهماً للسياحة الداخلية والعلمية الدولية والتراث الوطني.

وأشارت الوكالة إلى أن القمر حافظ على الآلاف من بقايا وآثار النيازك والكويكبات التي ارتطمت به، ولكن على الأرض لا يعرف سوى 190 منها، أو من الهياكل الحفرية ومعظمها صغير جداً.