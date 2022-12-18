العاروري يلتقي النخالة في بيروت ويبحثان عدة قضايا

غزة/ سما /

التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وبحث اللقاء الذي جرى بحضور وفدين من الحركتين آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحدّيات التي تواجه شعبنا. كما جاء في بيان لحركة "حماس".

وأكّد الطرفان على التعاون المشترك في تعزيز مقاومة شعبنا وتفعيلها في كل فلسطين بوجه الاحتلال والإجرام الإسرائيلي وخصوصاً في الضفة الغربية، والتصدي للمخطّطات التي تسعى إلى تقويض المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، والتهديدات العدوانية التي تستهدف القدس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وشدد الطرفان على أهمية رصّ الصفوف وتمتين اللحمة الوطنية والالتفاف حول المقاومة بكل أشكالها، سبيلاً لدحر الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا وحماية الأرض والقدس والأقصى.