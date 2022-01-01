بنك فلسطين يعلن الفائز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها ربع مليون دولار لحسابات التوفير الشهرية

رام الله/ سما/

أعلن بنك فلسطين عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى لحسابات التوفير الشهرية، والتي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها بنك فلسطين على برنامج حسابات التوفير في كافة فروعه المنتشرة بمختلف محافظات الوطن.

وفاز بالسحب على الجائزة الكبرى السيد ناجح أحمد خالد غيظان المدخر في مكتب بنك فلسطين ببلدة نعلين غرب مدينة رام الله، حيث جرى السحب على الجائزة في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بطريقة آلية عبر الحاسوب لجميع الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحملة، بالتزامن مع البث المباشر في غزة، أمام برج بنك فلسطين- الجندي المجهول، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة، إضافة إلى عدد من مدراء بنك فلسطين والموظفين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وبهذه المناسبة توجه مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا بالتهنئة من الفائز بالجائزة الكبرى ناجح غيظان، متمنياً أن يكون هذا الفوز بمثابة بداية لإنجازات أكبر على الفائز مع اقتراب حلول العام الجديد. وأشار الشوا إن تنظيم حملات السحب على جوائز حسابات التوفير يأتي في سياق رؤية البنك واستراتيجيته على تعزيز التواصل مع العملاء، الذين اختاروا فتح حساباتهم في بنك فلسطين ليكون بنكهم المفضل، لتحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم المصرفية والبنكية، والتي تنسجم مع متطلباتهم والتزاماتهم اليومية.

من جهته أشار ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد والفروع في بنك فلسطين أن الهدف من إجراء السحوبات على الجوائز الشهرية هو تشجيع عملاء البنك الحاليين على الادخار وزيادة أرصدة حسابات التوفير الخاصة بهم، إضافة إلى تشجيع العملاء من خارج البنك لفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرص كبيرة لربح واحدة من الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب تلك الحسابات.

وأضاف حمايل أن بنك فلسطين يستعد لإطلاق أكبر حملة توفير على مستوى الوطن خلال الفترة القادمة، مؤكداً ان بنك فلسطين سيواصل حملاته التشجيعية لمكافأة عملائه بالعديد من الجوائز المميزة، التي تعودنا إطلاقها لجمهور عملائنا.

وبموجب هذه الحملة منح بنك فلسطين المدخرين لديه فرصة الدخول في السحب يومياً على جائزة بقيمة 1,000 دولار وأسبوعياً على جائزة بقيمة 9,000 وشهرياً بقيمة 60,000 دولار، فيما سيتم السحب على جائزتين كبريين بقيمة 250,000 دولار لكل واحدة منها يتم السحب عليها نهاية شهر حزيران، وكانون أول من العام الجاري أي ما يعادل جائزة كبرى لكل ست شهور.

ومن الجدير ذكره أن بنك فلسطين أطلق هذه حملة على برنامج حسابات التوفير في فلسطين بجوائز يومية، وأسبوعية، وشهرية، وجوائز كبرى عددها اثنتان، بقيمة ربع مليون دولار لكل منها، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه، عبر فتح حسابات توفير وتغذية حساباتهم والدخول في السحب على الجوائز تحت عنوان "1960.. سوا بنحتفل، سوا بنوفر، وسوا بنربح.