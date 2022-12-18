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بن غفير يرد على تهديدات "عرين الاسود" وهذا ما قاله ..

الأحد 18 ديسمبر 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يرد على تهديدات "عرين الاسود" وهذا ما قاله ..



القدس المحتلة / سما /

عقب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على التهديدات التي وجهت له مجددًا من قبل مجموعة عرين الأسود في نابلس.

ونقل موقع القناة السابعة العبرية، عن بن غفير قوله: "إنّ التهديدات على حياتي من قبل عرين الاسود التي وصفها بـ"الارهابية" لا تردعني أبدًا عن فعل ما أؤمن به لصالح "إسرائيل".

وأضاف بن غفير: "يجب القبض على من قام بالتهديد وسجنهم لسنوات عديدة".

وقال :" لقد حان وقت للسيادة والحكم والامن الكامل لجميع مواطني اسرائيل".

يشار إلى أن عرين الأسود قالت في بيان الليلة الماضية: "سنرى يا بن غفير من سيحاصر من"، مؤكدة أنها ستواصل استهداف المستوطنين.

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