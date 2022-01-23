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السجن المؤبد لقاتل مواطن بغزة

الأحد 18 ديسمبر 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السجن المؤبد لقاتل مواطن بغزة



غزة/ سما /

 أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بمعاقبة المدان (م/ت) بالسجن المؤبد ومصادرة أداة الجريمة المضبوطة على ذمة القضية، وذلك في واقعة مقتل المواطن (أسامة التلي).

وأدين المتهم بتهمة القتل عن غير قصد، وحمل أداة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م، وجاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة.

وكان المتهم قتل المجني عليه في تاريخ (23/1/2022) وذلك بعد أن قام بالاعتداء عليه بواسطة أداة مؤذية (زجاجة عصير) قام بقذفها فأصابت رأسه وأحدثت به إصابات بليغة في الرأس فقد على أثرها الوعي وأدخل للمستشفى إلى أن تمت وفاته في تاريخ (9/3/2022) على إثر الإصابة وفقًا لما هو موضح ومبين تفصيلًا في تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية؛ وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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