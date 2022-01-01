صحيفة لبنانية: لقاء محتمل بين بن سلمان ورئيسي على هامش قمة إقليمية في الأردن

وكالات / سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بوجود معطيات عن لقاء محتمل بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس إيران إبراهيم رئيسي على هامش قمة إقليمية حول العراق في عمان يوم عشرين الجاري.

وأفاد موقع "النشرة اللبنانية"، نقلا عن مصادر مسؤولة مطلعة مباشرة على أجواء المباحثات بين السعودية وإيران أن "اللقاءات الثلاثة التي عقدت بين طهران والرياض في بغداد لم تصل إلى نتيجة ملموسة".

وأوضحت المصادر أن "مطالب السعودية تركزت حول الحرب في اليمن كمدخل لفتح صفحة جديدة بين الطرفين، بينما طالبت إيران بفتح السفارات، وتوقف النقاش عند هذا الحد".

وتحدثت عدة مصادر عن حسم مصير ملف الرئاسة اللبنانية في قمة عمان، لكنها شددت على أن "النقاش أو المفاوضات بين السعودية وإيران لم تصل إلى الملف اللبناني، الذي لم يبحث لا من قريب ولا من بعيد".