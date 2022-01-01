شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب في مباراة الترتيب

وكالات / سما /

وجهت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، رسالة للمغرب بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا (1-2) في مباراة المركز الثالث لبطولة كأس العالم "قطر 2022" التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وكان المنتخب المغربي يطمح لتحقيق المركز الثالث في البطولة العالمية والتتويج بالميدالية البرونزية، إلا أن الإصابات الكثيرة أثرت على أدائه خاصة في منطقة الدفاع.

وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، "تغريدة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "حظ أوفر لمنتخب المغرب.. رابع العالم إنجاز يستحق التقدير".

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، كأول منتخب أفريقي وعربي. بعد مسار متميز في دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية.

يذكر أن بطولة كأس العالم قطر 2022 تختتم يوم غد الأحد بإقامة النهائي بين فرنسا بطلة النسخة الماضية والأرجنتين التي تسعى لتحقيق حلم ميسي قبل اعتزاله الدولي.