  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب في مباراة الترتيب

الأحد 18 ديسمبر 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب في مباراة الترتيب



وكالات / سما /

وجهت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، رسالة للمغرب بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا (1-2) في مباراة المركز الثالث لبطولة كأس العالم "قطر 2022" التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وكان المنتخب المغربي يطمح لتحقيق المركز الثالث في البطولة العالمية والتتويج بالميدالية البرونزية، إلا أن الإصابات الكثيرة أثرت على أدائه خاصة في منطقة الدفاع.

وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، "تغريدة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "حظ أوفر لمنتخب المغرب.. رابع العالم إنجاز يستحق التقدير".

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، كأول منتخب أفريقي وعربي. بعد مسار متميز في دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية.

يذكر أن بطولة كأس العالم قطر 2022 تختتم يوم غد الأحد بإقامة النهائي بين فرنسا بطلة النسخة الماضية والأرجنتين التي تسعى لتحقيق حلم ميسي قبل اعتزاله الدولي.

#المغرب #كرواتيا #كأس العالم #قطر

الأكثر قراءة اليوم

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الاردن : مقتل ثلاثة ضباط وإصابة خمسة آخرين

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استـشـهـاده في أي لحظة

Screenshot_8

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

صحيفة عبرية تحذر من أن يستخدم نتنياهو هذا الأمر كغطاء لستر القوى الفاشية في حكومته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم