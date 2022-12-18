"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

رام الله/ سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة لعام 2022.

وأوضحت التربية، في بيان، أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3894) طالبا/ة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت (53.44%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام الى (81%).

وأشارت إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت "التربية" أنه سيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) عبر موقع www.psge.ps، وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.