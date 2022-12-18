  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

الأحد 18 ديسمبر 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة



رام الله/ سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة لعام 2022.     

وأوضحت التربية، في بيان، أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3894) طالبا/ة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت (53.44%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام الى (81%).

وأشارت إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام. 

وأوضحت "التربية" أنه سيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) عبر موقع   www.psge.ps، وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

مئات الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

حماس تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن "حل الدولتين"

كم سيكون سعر كيلو الدجاج في غزة بعد الاستيراد بسعر التكلفة؟

فيديو: وقوع انفجار في تل أبيب دون معرفة الأسباب

قطر: تغريدة عن "الشطاف" بالمراحيض تثير تفاعلا.. وشيخة قطرية تعلق

لهذا السبب .. حكيمي يصرخ في وجه رئيس الفيفا بعد مباراة الترتيب امس وهذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

image_processing20221218-291924-dqsq5b

نيدس: نريد إبقاء الوضع الراهن بالأقصى وفتح القنصلية ونشعر بالقلق إزاء الوضع الميداني

ابو عبيدة: قرار زيادة عدد الجنود الاسرى لدى القسام تحت التنفيذ والعدو سيندم

ضابط إسرائيلي يزعم : هكذا تم "تدمير وتفكيك" عرين الأسود

بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

A1358545-36BC-4AAC-92F7-8C848967B75E

استشهاد شقيقين دهسهما مستوطن عمدا جنوب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم