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أنجلينا جولي تستقيل من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين

الأحد 18 ديسمبر 2022 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنجلينا جولي تستقيل من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين



جنيف/ وكالات/

بعد 21 عاماً من العمل المتفاني، استقالت أنجلينا جولي من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، رغبةً منها في “العمل مع أطراف مختلفة” وعلى قضايا إنسانية أوسع، على ما شرحت.


وقالت الممثلة في بيان صدر عن المفوضية الجمعة “بعد 20 عاماً من العمل إلى جانب الأمم المتحدة، أشعر بأنّ الوقت حان للعمل مع جهات أخرى، والانخراط بشكل مباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية”.


وأكد رئيس المفوضية فيليبو غراندي أنّ “أنجلينا جولي كانت لفترة طويلة شريكة بارزة للمفوضية في المسائل الإنسانية”، مضيفاً “نحن ممتنون لها لالتزامها معنا مدى عقود وللفرق الذي أحدثته للاجئين ومَن اضطروا غلى الفرار من بلادهم”.


وأنجزت جولي، وهي إحدى أشهر النجمات في هوليوود، أكثر من ستين مهمة ميدانية على مر السنين، مستفيدة من شهرتها واستقطابها وسائل الإعلام خلال مهامها، لصالح قضية اللاجئين.


وأوضح البيان أنّ جولي “زارت في الآونة الأخيرة اليمن وبوركينا فاسو مع المفوضية بهدف مقابلة النازحين الذين تضرروا من “أكثر حالتي طوارئ تواجه نقصاً في التمويل ولا تلقى تغطية كافية في العالم”.

#أنجلينا جولي #اللاجئين

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