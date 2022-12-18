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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 18 ديسمبر 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس": 

السفير الأميركي في تل ابيب حول الحكومة الجديدة: نتنياهو هو المسؤول وسأتعاون معه وسيستطيع مع بايدن التعاون رغم تشكيلة هذه الحكومة
الإدارة الأميركية ستواصل العمل لفتح القنصلية للفلسطينيين في القدس وتضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على ذلك؟ 
مظاهرة في تل ابيب ضد تشريع قوانين جديدة ورفع شعار "الديمقراطية في خطر" 
اعتقال ثلاثة شبان عرب في حيفا لرفعهم العلم الفلسطيني ورفضهم إنزاله
افتتاحية الصحيفة: مستوطنون في الجليل تعلموا من أصدقائهم في الضفة  
جدعون ليفي: بن غفير هو الصهيونية ولا يختلف عن بن غوريون ومن الصعب الاعتراف بذلك ولكن لا يمكن انكاره

* "يديعوت احرونوت": 

الساعة الخامسة: الارجنتين ضد فرنسا في نهاية المونديال حلم ميسي رفع الكأس والفرصة الأخيرة له ومبابي يريد الفوز للمرة الثانية 
إصابة ام لـ11 ولدا بجروح خطيرة في مظاهرة للحرديم ضد الشرطة في حي مئة شعاريم 
نتنياهو سيعلن هذا الأسبوع انه نجح في تشكيل الحكومة 
قانون "العودة لليهود": أغلبية من يحق لهم الهجرة لإسرائيل ليسوا يهودا حسب الشريعة اليهودية 
نيويورك تايمز: حكومة نتنياهو الجديدة تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل 
هروب الإسرائيليين من البيرو 
في بيت لحم ينتظرون البابا نويل والأمل ان يمر بهدوء 

* "معاريف": 

معركة العمالقة: أرجنتين ستلتقي فرنسا في نهاية مونديال 2022 
مرة أخرى في الشوارع: مظاهرة بتل ابيب ضد قوانين لصالح وزراء مدانين جنائيا 
تجديد المساعي لتشكيل الحكومة: إقرار القوانين الشخصية وتوزيع الحقائب على أعضاء من الليكود 
اعتقال إسرائيلي في الولايات المتحدة قام بالتجسس وبيع معدات عسكرية حساسة لروسيا 

#الصحف الإسرائيلية

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