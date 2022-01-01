رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، استشهاد الشقيقين محمد ومهند مطير من مخيم قلنديا بعد دهسهما عمدا من قبل مستوطن قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

كما تناولت استيلاء سلطات الاحتلال على 3492 دونما من عقربا جنوب نابلس، وتحويلها إلى "أراضي دولة".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

استشهاد شقيقين من مخيم قلنديا دهسهما مستوطن قرب حاجز زعترة

الاستيلاء على 3492 دونما من عقربا وتحويلها إلى "أراضي دولة" ومستوطنون يشقون طريقا في قصرة

الرئيس للملك: أمن ورخاء الأردن يعني استقرار فلسطين

مستوطنون يستعدون لاقتحام الأقصى اليوم ودعوات فلسطينية للرباط بالمسجد

المغرب يختتم الحلم العربي بمركز رابع بعد فوز كرواتيا بالمركز الثالث 2-1

* "الحياة الجديدة":

استشهاد الشقيقين محمد ومهند مطير من مخيم قلنديا بعد دهسهما عمدا من قبل مستوطن

الرئيس يتسلم دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد وفق التقويم الشرقي وأخرى للكنيسة الأسقفية الانجليكانية

الرئيس لملك الأردن: أمن ورخاء المملكة من أمن ورخاء فلسطين

الرئاسة رداً على نتنياهو: لا سلام من دون الشرعية الدولية والقانون الدولي

تشييع جثماني الشهيدين خالد عنبر وسلامة شرايعة في مخيم الجلزون وبلدة بيرزيت وإجبار مواطن على هدم منزل نجله في القدس

المئات من الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على تشكيل حكومة المدانين جنائيا

* "الأيام":

الرئيس لملك الأردن: أمن ورخاء المملكة من أمن ورخاء فلسطين

الرئاسة: تصريحات نتنياهو مرفوضة وتشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية

استشهاد شقيقين من مخيم قلنديا دهسهما مستوطن عمدا جنوب نابلس

الاحتلال يستولي على 3492 دونما من أراضي قرية عقربا

رام الله: تشييع حاشد للشهيدين الدباس وشرايعة

بعد دعوات لاقتحامه تزامنا مع "الأنوار" اليهودي.. دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتحميل الاحتلال تداعيات التصعيد