  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

الأحد 18 ديسمبر 2022 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح الأحد، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار اليهودي".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

مئات الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

حماس تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن "حل الدولتين"

كم سيكون سعر كيلو الدجاج في غزة بعد الاستيراد بسعر التكلفة؟

فيديو: وقوع انفجار في تل أبيب دون معرفة الأسباب

قطر: تغريدة عن "الشطاف" بالمراحيض تثير تفاعلا.. وشيخة قطرية تعلق

نتنياهو: سأشكل خلال أيام حكومة تطبق سياسات اليمين الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

ابو عبيدة: قرار زيادة عدد الجنود الاسرى لدى القسام تحت التنفيذ والعدو سيندم

ضابط إسرائيلي يزعم : هكذا تم "تدمير وتفكيك" عرين الأسود

A1358545-36BC-4AAC-92F7-8C848967B75E

استشهاد شقيقين دهسهما مستوطن عمدا جنوب نابلس

عرين الأسود تعلن استهداف سيارة للمستوطنين قرب نابلس

منخفض جوي بارد يضرب فلسطين.. إليك موعده وتفاصيله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم