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منخفض جوي بارد يضرب فلسطين.. إليك موعده وتفاصيله

السبت 17 ديسمبر 2022 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي بارد يضرب فلسطين.. إليك موعده وتفاصيله



رام الله/سما/

تشير آخر الخرائط والقراءات الجوية الى تقدم منخفض جوي بارد ومحلي الى المنطقة حيث يتوقع وصوله بداية مربعانية الشتاء الأربعاء القادم.

وقال الراصد الجوي في موقع طقس "فلسطين الحدث"، عاصم عصيدة في تصريح صحفي إن أجواءً خريفية معتدلة بحرارة أعلى من معدلها بشكل ملموس تؤثر على المنطقة منذ أيام بينما من المتوقع انقلاب على الأجواء ابتداءً من الأربعاء.

وأضاف عصيدة أن يوم الأربعاء سيشهد انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة مع تهيؤ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار تشتد خلال ساعات المساء لتشمل غالبية المناطق الفلسطينية.

أما يومي الخميس والجمعة فتواصل الحرارة انخفاضها وذلك بالتزامن مع أربعينية الشتاء ويتوقع امطار محلية على فترات مع حركة نشطة للرياح.

كما نوّه إلى أن المنخفض يصنف ما بين ضعيف إلى متوسط من الناحية المطرية (حتى آخر التحديثات الجوية) ومع ذلك، فيتوقع كميات مطرية ما بين 10-40 ملم بشكل محلي على الكثير من المناطق.

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