  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأجهزة الأمنية تسيطر على شجار أصيب فيه 22 مواطنا جنوب جنين

السبت 17 ديسمبر 2022 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأجهزة الأمنية تسيطر على شجار أصيب فيه 22 مواطنا جنوب جنين



جنين/سما/

 سيطرت الشرطة والأجهزة الأمنية على شجار وقع، مساء اليوم  السبت، بين عدد من المواطنين في بلدة العصاعصة جنوب جنين، أسفر عن إصابة 22 مواطنا، وقبضت على عدد من المشتبه بإشتراكهم فيه.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم نقل المصابين  لمشافي المدينة لتلقي العلاج وصفت اصابتين بالخطيرة، وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وفضت الشجار وفرضت الأمن والنظام العام وقبضت على عدد من المشتبه بضلوعهم بالشجار، كما قامت بنشر الحراسات اللازمة لتأمين المصابين داخل المشافي.

وأكد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهم وباشرت إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات للوقوف على أسباب الشجار وملابساته.

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

عرض "حماس" لسلاح هدار غولدن يثير ردود فعل غاضبة على حكومة الاحتلال

صحيفة امريكية : إسرائيل تحاول إعادة إرساء الردع في غزة

حماس تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن "حل الدولتين"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مئات الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

الأخبار الرئيسية

استشهاد مقدسي وإصابة شقيقه بجروح خطيرة دهسا من قبل مستوطن جنوب نابلس

منخفض جوي بارد يضرب فلسطين.. إليك موعده وتفاصيله

Screenshot_5

لقاء قيادي بين حماس والجهاد الإسلامي في غزة

مئات الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

حماس تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن "حل الدولتين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم