الأجهزة الأمنية تسيطر على شجار أصيب فيه 22 مواطنا جنوب جنين

جنين/سما/

سيطرت الشرطة والأجهزة الأمنية على شجار وقع، مساء اليوم السبت، بين عدد من المواطنين في بلدة العصاعصة جنوب جنين، أسفر عن إصابة 22 مواطنا، وقبضت على عدد من المشتبه بإشتراكهم فيه.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم نقل المصابين لمشافي المدينة لتلقي العلاج وصفت اصابتين بالخطيرة، وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وفضت الشجار وفرضت الأمن والنظام العام وقبضت على عدد من المشتبه بضلوعهم بالشجار، كما قامت بنشر الحراسات اللازمة لتأمين المصابين داخل المشافي.

وأكد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهم وباشرت إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات للوقوف على أسباب الشجار وملابساته.