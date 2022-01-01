استشهاد مقدسي وإصابة شقيقه بجروح خطيرة دهسا من قبل مستوطن جنوب نابلس

نابلس/سما/

استشهد مواطن وأصيب شقيقه بجروح خطيرة، مساء السبت، بعد أن دعسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين محمد ومهند مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48.

وأفاد عماد مطير أن إبن عمه محمد (28 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهد على الفور بعد تعرضه للدعس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند (24 عاما) بجروح خطيرة للغاية في نفس الحادث.

وأضاف أن الشقيقان تعرضا لعملية دعس من قبل مستوطن كان يقود مركبته بسرعة عالية قرب حاجز زعترة، أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق.

وأضاف مطير أن العائلة تجري اتصالات عبر الشؤون المدينة من أجل معرفة وضع المصاب الصحي، الذي وصفه مسعفون ومواطنون تواجدوا بالمكان بالحرج.