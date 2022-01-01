  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد مقدسي وإصابة شقيقه بجروح خطيرة دهسا من قبل مستوطن جنوب نابلس

السبت 17 ديسمبر 2022 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مقدسي وإصابة شقيقه بجروح خطيرة دهسا من قبل مستوطن جنوب نابلس



نابلس/سما/

استشهد مواطن وأصيب شقيقه بجروح خطيرة، مساء السبت، بعد أن دعسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين محمد ومهند مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48.

وأفاد عماد مطير أن إبن عمه محمد (28 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهد على الفور بعد تعرضه للدعس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند (24 عاما) بجروح خطيرة للغاية في نفس الحادث.

وأضاف أن الشقيقان تعرضا لعملية دعس من قبل مستوطن كان يقود مركبته بسرعة عالية قرب حاجز زعترة، أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق.

وأضاف مطير أن العائلة تجري اتصالات عبر الشؤون المدينة من أجل معرفة وضع المصاب الصحي، الذي وصفه مسعفون ومواطنون تواجدوا بالمكان بالحرج.

#نابلس #اصابة #حادث سير #محمد يوسف مطير #مهند يوسف مطير

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

عرض "حماس" لسلاح هدار غولدن يثير ردود فعل غاضبة على حكومة الاحتلال

صحيفة امريكية : إسرائيل تحاول إعادة إرساء الردع في غزة

حماس تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن "حل الدولتين"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مئات الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

الأخبار الرئيسية

منخفض جوي بارد يضرب فلسطين.. إليك موعده وتفاصيله

Screenshot_5

لقاء قيادي بين حماس والجهاد الإسلامي في غزة

مئات الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

حماس تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن "حل الدولتين"

Screenshot_2

فيديو: كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم