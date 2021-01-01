وقفة بغزة لإسناد معتقلي "هبة الكرامة"

غزة/سما/

أعلنت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل السبت عن إطلاق سلسلة فعاليات لدعم وإسناد معتقلي "هبة الكرامة" التي تفرض عليهم محاكم الاحتلال أحكامًا جائرة، مشيرةً إلى أن الفعاليات ستبدأ خلال أيام. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الهيئة بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل وشخصيات اعتبارية ووطنية ووجهاء ومخاتير، حاملين الأعلام الفلسطينية، ولافتات اسنادية للمعتقلين.

وقال رئيس اللجنة محسن أبو رمضان: نقف اليوم في هذه الفعالية تضامنًا مع معتقلي هبة الكرامة، وضد الأحكام الجائرة بحقهم، والتي تفرضها عليهم محاكم الاحتلال، الهادفة لردع المناضلين عن إكمال مسيرتهم الكفاحية من أجل الحرية ومواجهة سياسة الأبارتهايد والتمييز العنصري.

وأوضح أبو رمضان أن هذه الأحكام تهدف لضرب وحدة وترابط شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومحاولة لتشكيل واقع يعزل أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عن باقي ربوع الوطن.

وشدد على أهمية هذه الوقفة تضامنًا مع أهلنا بالداخل المحتل لمواجهة الاحتلال وحكومته العنصرية المتطرفة التي تلوح بنكبة جديدة لشعبنا أسوة بما تم في عام 1948، والتي تعتبر أبشع عمليات التطهير العرقي بالقرن الماضي.

وأضاف: "شعبنا سيقف في كل أماكن تواجده لمواجهة المشروع الصهيوني، ولنقول إن أية محاولات بالتهديد بتهجير جديد لن ينجح أمام وحدة كفاح شعبنا وتمسكه بوحدة الأرض والشعب وتلاحمه الوطني في خندق الكفاح لمواجهة كل محاولات التطهير العرقي والاستيطاني".

كما أشار أبو رمضان إلى أن هذه الوقفة تأتي تقديرًا لمناضلي الهبة، الذين انتفضوا في "اللد والرملة وحيفا وعكا وعرابة والنقب والجليل" بالتوازي والتكامل مع معركة "سيف القدس" ومعركة الكفاح والصمود في حي "الشيخ جراح" وبطن الهوى بمدينة القدس.

وشدد على أن كل محاولات التفتيت والتجزئة والاستفراد بشعبنا سواء في المناطق المحتلة عام 48، والضفة الغربية لن تنجح؛ مضيفًا "لأن شعبنا أدرك طبيعة الصراع وأنه لا توجد أفق عن أية أوهام عن تسوية موهومة بإدارة الرباعية أو الإدارة الأمريكية.

وأكد أبو رمضان أن الخيار أمام شعبنا هو الوحدة والكفاح، وتعديل وتغيير موازين القوى بكل أشكال النضال، ومواجهة سياسة الأبرتهايد وقانون القومية والمواطنة ومحاولة العزل والتفتيت والاستيطان ومصادرة الأراضي وعدم الاعتراف بالقرى مسلوبة وعدم مدها بإمدادات الحياة.

ولفت إلى أن تهديدات زعيم التيار اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بهجمة جديدة وتهجير جديد لشعبنا، "لن يمر إلا على أجسادنا، مؤكدًا أن ذلك لن يمر إلاّ بوحدتنا وكفاحنا وصمودنا في خندق نضالي واحد".

وشدد أبو رمضان على أن الأحكام العالية بحق معتقلي "هبة الكرامة"، لن تردع جماهير شعبنا، ولن تفت في عضده، مؤكدًا أنه بصمود شعبنا فإنه سيفشل كل محاولات كي الوعي والردع.

وعبّر عن فخر واعتزاز شعبنا برفع الجماهير العربية للعلم الفلسطيني في مونديال قطر، وتقارير المنظمات الدولية التي تعترف بحقوق شعبنا، مثمّنًا تحرك النقابات والجامعات ضد الاحتلال باعتبارها دولة أبرتهايد.

وأكد أبو رمضان أن ذلك كله دليل جديد على أن فلسطين ملك لنا، ولا مكان للاحتلال فيها، داعيًا لإدراج قادة الاحتلال على قائمة الإرهاب الدولي.

يُشار إلى أن "هبة الكرامة" في الداخل اندلعت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021 تضامنًا مع غزة والقدس والمسجد الأقصى، وضد تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم.

وحكمت محاكم إسرائيلية بسجن عدد من الشبان بالسجن من 10 إلى 18 سنة على خلفية مشاركته في الهبة.