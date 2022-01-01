انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين

رام الله/سما/

انتخبت الهيئة العامة لاتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم السبت، بالتزكية مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة محمد العامور، في ختام اجتماعها العادي في رام الله.

وحضر الاجتماع، رئيس الاتحاد السابق محمد المسروجي، ومدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية جمال سلامة، والمستشار القانوني للاتحاد أحمد الصياد، ومدقق الحسابات نادر الدجاني، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة مؤسسات الاتحاد.

ويضم الاتحاد كل من: جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس برئاسة محمد العامور، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – محافظات غزة برئاسة أحمد أبو عيدة، وملتقى رجال الأعمال – الخليل برئاسة عامر العسيلي، وملتقى رجال أعمال نابلس برئاسة عبد الرؤوف هواش، ومنتدى رجال أعمال جنين برئاسة هشام مسّاد.

وأعرب المسروجي عن سعادته لإطلاق الاتحاد من جديد بعد انقطاع طويل، مؤكدا أن الاتحاد كان قد وضع بصمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وقاد مراحل عديدة بمناسبات مفصلية للاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، أكد العامور أن الظروف الحالية الصعبة تستدعي وحدة رجال الأعمال من أجل حمل هموم أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم على أرضهم، مشيرا إلى أن الاتحاد تأسس على أيدي نخبة من رجال الأعمال من الجمعيات المختلفة التي يضمها، لافتا أنه بجهود المخلصين والطيبين تمكنا من عقد الاجتماع لإطلاق الاتحاد مجددا، الذي سيكون رافعة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التقارير الإدارية والمالية للاتحاد وإقرارها وانتداب مدقق حسابات قانوني للعام 2023.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، محمد العامور رئيسا، وأحمد أبو عبيد نائبا للرئيس، وعامر العسيلي أمينا للسر، وعبد الرؤوف هواش أمينا للصندوق، وعضوية كل من: هشام مساد، كامل مجاهد، أيمن نيروخ، عوني أبو يوسف، معاوية القواسمي، عبد الحكيم إسماعيل، عدنان قرش، نبيل شراب، وعبد الله مشتهى .