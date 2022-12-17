  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كم سيكون سعر كيلو الدجاج في غزة بعد الاستيراد بسعر التكلفة؟

السبت 17 ديسمبر 2022 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم سيكون سعر كيلو الدجاج في غزة بعد الاستيراد بسعر التكلفة؟



غزة/سما/

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو، على أن زيادة تكلفة الأعلاف والبيض المخصّب يؤثر على كاهل المزارع ثم المواطن.

وأوضح في تصريح له، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت تسعيرة بما يخص قطاع الدواجن بغزة، وهناك من التزم والآخر لم يلتزم.

وأشار إلى أن النقابة طلبت من الحكومة استيراد الأعلاف والبيض المخصب لتجنيب مزارعينا الاستغلال من التجار، وقد سهلت لنا الوزارة ذلك، مضيفًا أنه عندما تقل التكلفة على المزارع بالتالي سيقل السعر على المواطن.

وأكد الحلو، على أنه من ٣ ل ٦ أشهر سنكسر حلقات الاستغلال والاحتكار كما رسمنا نحن والحكومة، منوهًا إلى أن الشحنة الثانية من البيض المخصب ستصل قريباً، وعلينا أن نخرج من دائرة الاستغلال والاحتكار.

وتوقع الحلو أن يكون سعر كيلو الدجاج من ١٠ إلى ١٠.٥ شيكلاً للمواطن بعد الاستيراد بسعر التكلفة.

#غزة #الدجاج

الأكثر قراءة اليوم

بث مباشر: المغرب ضد كرواتيا

البرلمان الاوروبي يصدر بيانا هاما حول حل الدولتين وحماس ...

آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

دعوة إسرائيلية لخطف أبناء قادة "حماس"

عرض "حماس" لسلاح هدار غولدن يثير ردود فعل غاضبة على حكومة الاحتلال

صحيفة امريكية : إسرائيل تحاول إعادة إرساء الردع في غزة

صحيفة عبرية: استراتيجية "الصهيونية الدينية" هي رفع الأمور إلى حرب "يأجوج ومأجوج"

الأخبار الرئيسية

مئات العاملين الإسرائيليين يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو

حماس تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن "حل الدولتين"

Screenshot_2

بث مباشر: المغرب ضد كرواتيا

photo_2022-12-17_15-07-34

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سلامة شرايعة في بلدة بيرزيت

20180618093237

هل تتوتر العلاقات بين الأردن و"إسرائيل" بسبب فلسطين والأقصى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم