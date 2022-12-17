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يوم عمل زراعي لتعزيز صمود المواطنين بمسافر يطا

السبت 17 ديسمبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوم عمل زراعي لتعزيز صمود المواطنين بمسافر يطا



الخليل/سما/

نظم إقليم حركة فتح يطا وضواحيها، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، اليوم السبت، يوم عمل في حراثة وزراعة آلاف الدونمات في منطقة الجوايا، وعين البيضا بمسافر يطا جنوب الخليل، لدعم صمود المواطنين ضد التوغل الاستيطاني في المنطقة.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن الفعالية أقيمت لمساعدة المزارعين في حراثة وزراعة أراضيهم المهددة بالاستيطان في منطقة الجوايا والعين البيضا بدعم من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

بدوره، أكد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في منطقة الجوايا بالمسافر زين الشواهين، أنه تم حراثة أراضي المواطنين في منطقة خلة العدرة، والمرتبة، والعين البيضا، وتم حراثتها وزراعة محاصيل القمح والشعير، وأخرى بأشجار الزيتون.

وبين أن هذه الأراضي معرضة للاستيطان، حيث حاول المستوطنون الاستيلاء عليها وزرعوا جزءا منها بأشجار العنب، لافتا إلى أن مساحتها تبلغ نحو 3 آلاف دونم، وتعود لعائلات: رشيد، والنواجعة، وادعيس، وأبو طبيخ.

وأكد الشواهين أن الهدف من الفعالية مساعدة المزارعين للوصول الى أراضيهم وزراعتها بهدف حمايتها من أطماع المستوطنين، مبينا أن الأراضي تم زراعتها عدة مرات وكان المستوطنون يحرقونها، كما زرعت بأشتال الزيتون وتم اقتلاعها، كما استخدمها المستوطنون كمراعي لمواشيهم، مشيرا الى أن المواطنين في صراع مع الاحتلال والمستوطنين منذ العام 2000، حيث يحاولون الاستيلاء عليها، وجزءا منها مصنف (ج) والآخر (ب).

يذكر أن هذه المناطق تعرضت لاعتداءات مكثفة من الاحتلال والمستوطنين، وتم هدم عدة منازل و"بركسات" للأغنام، وآبار مياه، كما أخطر الاحتلال مؤخرا أكثر من 40 مسكنا بالهدم، إضافة الى إغلاق الطرق وتهديده بإغلاق المنطقة بحجة انها مناطق عسكرية، بهدف ترحيل المواطنين عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

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#مسافر يطا

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