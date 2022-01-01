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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سلامة شرايعة في بلدة بيرزيت

السبت 17 ديسمبر 2022 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد سلامة شرايعة في بلدة بيرزيت



رام الله/سما/

 شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيرزيت شمال رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد سلامة شرايعة إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بجنازة عسكرية، وحمل جثمان الشهيد شرايعة إلى جانب جثمان الشهيد خالد عنبر، الذي جرى تشييعه ودفنه بعد ظهر اليوم في مخيم الجلزون، وجاب  الموكب شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى بلدة بيرزيت حيث منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد البلدة لأداء صلاة الجنازة على روحه، ثم انطلق موكب التشييع في مسيرة حاشدة إلى المقبرة، حيث ووري الثرى.

وكان الشهيدان عنبر وشرايعة قد ارتقيا عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبتهما بالرصاص الحي، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، ما أدى أيضا إلى إصابة شاب ثالث بجروح خطيرة جرى اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، فيما تم احتجاز جثماني الشهيدين منذ ذلك الوقت قبل أن يُعلن عن تسليمهما أمس الجمعة.

#بيرزيت #رام الله

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