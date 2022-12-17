"حماس" و"الجهاد" تنفيان تصريحات نُسبت إليهما بشأن الأوضاع بالأردن

غزة/سما/

نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، التصريحات المنسوبة إليهما بشأن الأوضاع الأخيرة في الأردن.

الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أكّد أنّه "لم يدلِ بأي تصريحات حول الأردن، وأن المنشور المتداول حول ذلك مفبرك، ولا أساس له من الصحة"، موضحًا أنّ أن سياسة الحركة ثابتة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية.

بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إنّ بعض الصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي تتداول ورقة مفبركة ومزورة لفقتها جهات صفراء ومشبوهة تسعى لتشويه الحركة والنيل من مواقفها الثابتة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف الدول العربية والإسلامية"، داعيًا وسائل الإعلام إلى الحذر التام وعدم تداول هذه الورقة.