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زيدان يرفض طلبا للاتحاد الفرنسي قبل لقاء فرنسا والأرجنتين

السبت 17 ديسمبر 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يرفض طلبا للاتحاد الفرنسي قبل لقاء فرنسا والأرجنتين



وكالات

وجه أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، صدمة قوية للاتحاد الفرنسي بشأن كأس العالم 2022.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن الاتحاد الفرنسي وجه دعوة للعديد من اللاعبين السابقين لمنتخب فرنسا لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر التي ستجمع غدا الأحد بين فرنسا والأرجنتين على ملعب لوسيل.

 

وكانت الدعوة موضع تقدير كبير من قبل بعض اللاعبين السابقين بينما رفض البعض الآخر تلبيتها وفي مقدمتهم زين الدين زيدان.

ومن المعروف أن زيدان يعد المرشح الأبرز لخلافة المدرب الحالي ديديه ديشامب على رأس الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا في حال رحيله.

وتحدثت أنباء قبل انطلاق مونديال قطر أن ديشامب سيترك منصبه مع نهاية البطولة ليعوضه زيدان، ولكن مع قيادته "الديوك" للنهائي المونديالي الثاني على التوالي بات من المستبعد حدوث ذلك. 

ولا يرتبط زيدان بأي ناد أو منتخب، وصرح من قبل بأنه يحلم بتدريب منتخب فرنسا يوما ما.

#زيدان #الاتحاد الفرنسي #فرنسا #الارجنتنين

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