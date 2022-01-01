قطر: تغريدة عن "الشطاف" بالمراحيض تثير تفاعلا.. وشيخة قطرية تعلق

وكالات

أثار مشجع رياضي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عبر فيها عن إعجابه بـ"الشطاف" بمراحيض مونديال قطر.

ونشر المشجع ديفيد فويانيك، تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "كنت أستخدم أدوات المرحاض (الشطاف) في قطر لمدة شهر.. أشعر بالرعب الشديد لأننا نستخدم ورق التواليت فقط في المملكة المتحدة/ أوروبا. هذا هو أفضل شيء على الإطلاق يا رجل".

ولقيت التغريدة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووسط التفاعل نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني تعليقا بتغريدة قالت فيها: "مونديال النظافة من جميع النواحي".