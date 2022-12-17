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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 17 ديسمبر 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة/سما/

نشرت هيئة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد (18 ديسمبر).

وأوضحت الهيئة أنّ السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/40)، و كشف المسافرين رقم (2022/41)  بالإضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/49).

ودعت الهيئة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مشيرةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، ولا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأشارت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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