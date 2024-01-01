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حماس: اقتحام الأقصى يُنذر بتفجّر الأوضاع على امتداد الوطن

السبت 17 ديسمبر 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: اقتحام الأقصى يُنذر بتفجّر الأوضاع على امتداد الوطن



غزة / سما /

أكدت حركة حماس، أنّ الاقتحامات الواسعة التي تخطّط لها الجماعات الصهيونية بغطاء من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، للمسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم غدٍ الأحد وتستمر لثمانية أيام، للاحتفال بما يسمى (عيد الانوار/ الحانوكاه)، تصعيدٌ خطير واستفزازٌ لمشاعر الشعب الفلسطيني وعامة المسلمين.

ودعت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أهل القدس والضفة وأراضي الـ48 إلى أوسع حراك للدفاع عن الأقصى، عبر شد الرحال وتكثيف الرباط فيه، والاحتشاد في كل الساحات، وإشعال نقاط الاشتباك مع الاحتلال لإفشال تلك المخططات وسياسة الأمر الواقع بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

وحمّلت الحركة: "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات تلك الاقتحامات والاستفزازات المصاحبة لها، مؤكدةً أنَّ الأقصى ليس وحيداً، وأن سياسات الاقتحامات تُنذر بتفجير الأوضاع على امتداد الوطن في وجه الاحتلال وعصابات مستوطنيه".

وطالبت حركة حماس: "الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك العاجل سياسياً ودبلوماسياً لحماية المسجد الأقصى من خطر التهويد، ولدعم صمود شعبنا الذي يتقدّم الصفوف في حماية القدس والأقصى قبلة المسلمين الأولى".

#حماس

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