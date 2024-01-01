مستوطنون يشقون طريقا ترابية قرب قصرة جنوب نابلس

نابلس / سما /

شق مستوطنون، اليوم السبت، طريقا ترابية، تمهيدا للاستيلاء على 200 دونم من أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني مستوطنة "مجدوليم" القائمة على أراضي البلدة، شقوا طريقا ترابية من الجهة الغربية للمستوطنة بمحاذاة سهل كفر عاطية، تمهيدا للاستيلاء على ما يزيد عن 200 دونم من أراضي المواطنين فيها.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أصدرت اليوم، أمرا عسكريا تستولي بموجبه على 3492 دونما من أراضي المواطنين في قرية عقربا، جنوب شرق نابلس، بحجة أنها "أراضي دولة".