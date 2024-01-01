  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يشقون طريقا ترابية قرب قصرة جنوب نابلس

السبت 17 ديسمبر 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

شق مستوطنون، اليوم السبت، طريقا ترابية، تمهيدا للاستيلاء على 200 دونم من أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني مستوطنة "مجدوليم" القائمة على أراضي البلدة، شقوا طريقا ترابية من الجهة الغربية للمستوطنة بمحاذاة سهل كفر عاطية، تمهيدا للاستيلاء على ما يزيد عن 200 دونم من أراضي المواطنين فيها.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أصدرت اليوم، أمرا عسكريا تستولي بموجبه على 3492 دونما من أراضي المواطنين في قرية عقربا، جنوب شرق نابلس، بحجة أنها "أراضي دولة".

#نابلس #مستوطنون #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: انفجار أكبر حوض أسماك في العالم

البرلمان الاوروبي يصدر بيانا هاما حول حل الدولتين وحماس ...

آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

دعوة إسرائيلية لخطف أبناء قادة "حماس"

عرض "حماس" لسلاح هدار غولدن يثير ردود فعل غاضبة على حكومة الاحتلال

صحيفة امريكية : إسرائيل تحاول إعادة إرساء الردع في غزة

صحيفة عبرية: استراتيجية "الصهيونية الدينية" هي رفع الأمور إلى حرب "يأجوج ومأجوج"

الأخبار الرئيسية

السلطات الأمريكية

اعتقال 7 أفراد بينهم إسرائيلي بتهمة محاولة تهريب معدات عسكرية حساسة إلى موسكو

الهيئة الاسلامية المسيحية تدعو الشعب الفلسطيني لافشال مخططات المستوطنين لاقتحام الاقصى غداً

الاحتلال : غزّة عصيّة بسبب آلاف المُسلّحين المشحونين بالأيديولوجيّة الجهاديّة ومنظوماتٍ دفاعيّةٍ مُتطورّةٍ

نتنياهو: سأشكل خلال أيام حكومة تطبق سياسات اليمين الإسرائيلي

صحيفة تكشف مستجدات جديدة بشأن ملف تبادل الأسرى بين غزة وإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم