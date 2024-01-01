تشييع جثمان الشهيد خالد عنبر شمال رام الله

رام الله / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم الجلزون شمال رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد خالد فادي محمد عنبر "الدباس" الى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بجنازة عسكرية، وحمل جثمان الشهيد عنبر الى جانب جثمان الشهيد سلامة شرايعة، الذي سيجري تشييعه ودفنه بعد صلاة العصر في بلدة بيرزيت، وجاب شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى مخيم الجلزون، مسقط رأس الشهيد عنبر، وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد الشهداء لأداء صلاة الجنازة على روحه، ومن ثم في مسيرة حاشدة إلى المقبرة، حيث ووري الثرى.

وكان الشهيدان عنبر وشرايعة قد ارتقيا عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبتهما بالرصاص الحي، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.