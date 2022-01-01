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نورا أبو ناب تتوج بذهبية بطولة آسيا للكيك بوكسينغ

السبت 17 ديسمبر 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نورا أبو ناب تتوج بذهبية بطولة آسيا للكيك بوكسينغ



القدس المحتلة / سما /

حققت لاعبة المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ نورا أبو ناب، ذهبية بطولة آسيا للعبة، المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك بعد 3 مباريات متتالية على منافساتها من كمبوديا والفلبين وتايوان.

وبهذا الانتصار تصبح نورا أبو ناب المتوجة بالميدالية الذهبية عن وزن تحت 56 كغم، أول رياضية فلسطينية تتأهل عن قارة آسيا لدورة الالعاب القتالية العالمية التي ستقام العام المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ في البطولة القارية، ببعثة تكوّنت من البطلة أبو ناب، واللاعبين أحمد العمران، عبد الرحمن موسى، عبد الله كنعان، بإشراف المدرب خالد عليان.

وهنأ اتحاد اللعبة اللاعبة أبو ناب على هذا الإنجاز، مشيداً بأدائها في المباريات التي قدمتها، مثمناً جهود المدرب عليان الذي أشرف على التدريبات وقاد لاعبي المنتخب على حلبة المنافسات.

#نورا أبو ناب #بطولة آسيا #الكيك بوكسينغ

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