مغرب العروبة… لك السلام أُسود المغرب… شكــراً

كتبت الدكتورة سبأ جرار:

اليوم، أكتب للمصارحة وليس للمجاملة، أصف الدلالات، ولن أتوه في النتائج والمسببات، فهذا شأن المحللين ولست منهم، إنما سأصف الانسان المتمثل في أُسود حرثوا المربع الأخضر بأقدام لم تدس الأرض للحظة، فهم عشاق الأرض وأبناؤها، صنعت منهم الحياة أُسودا وضمائر صاغتها تجاربهم و حكاياتهم، وتوشّموا بقيم وعقيدة لم تضعف، ولم تكن لغير الإسلام والعروبة إلا نوراً ونموذجا، فنحن أحرار الامة، وشباب العروبة، وحماة الماجدات، نحن الأسـود .

اليوم يا مغرب القارتيــــن، ومشرق العالم، لك السلام حيث عادت الشمس لمكانها، وداعبت سطح المحيط بتهاليل لا يتقنها سوى مغربيٌّ توضأ في محراب لقمة العيش وحب الوطن والصبر على الضنك والترحال والتلاطم بين الأمواج والثقافات، فأقام الصلاة ـــ غير عابئ ـــ كل يوم في أرضك يا مغـرب .

اليوم يا مغرب لك السلام …القيت بسواد الربيع العربي، وسقوط وبغداد، ومقاطعة الدوحة، ونسيان فلسطين في متاهة لم يعد للعروبة بها نصيب، وكتبت من خلال الرياضة صكا جديدا للغفران، وأقمت عشاءا عامرا للأخوة، وجمعت الملوك مع فقراء الأرض، ليهتفوا باسمك يا مغرب، وليحمدوا الله سجوداً على الفرح وعلى الحُزن .

اليوم يا مغرب لك منا الاعتذار، فقد غفل بعضنا عن عروبتك وعقيدتك وارتضينا للمسميات المستشرقة حواجز فصلت بيننا، فعدت لتحي بنا أمل وفرح وقومية تاهت بوصلتهـــــــا .

اليوم يا مغرب تواصلت أدعية الأطفال من كل حضن أم لم يرق لها النوم والتهليل قبل وصول المقاتلين، وتوزيع صكوك الاحلام، ليصبح الغد وكل هؤلاء من الحالمين المؤمنين بأنهم قادرين أن يكونوا مثل الأسـود .

اليوم يا مغرب نفرح للخسارة، لأنها كانت بشرف وبعزم رجال ما هانوا وما ضعفوا، اليوم نعتز بإنجاز صنع من التحضير والصبر والإيمان، فبلغ مبتغاة، وصنع لمغرب العروبة هوية دولية لن يُعرفوا الا بها، وهوية وطنية خطتها دموع رجال ما أبكاها سوى حب الأمهات .

اليوم يا مغرب تحتضنك الدوحة العملاقة بتمجيد كان لها الفضل في التحضير له، وكان لك الفضل في توثيقه بحكاية سيعجز أي مارق أو مشكك من المس بتفاصيلهـا .

اليوم مغرب الأسود تألق وعانق بيوسفَ سماء هي لكم، فقد قفز للمجد فحققه وتآزر مع الأسود فزمجروا بالأرض نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلـــــــــــــد.

قُمْ يا مغرب، فقد حانَ موعد صلاةِ الفجر، حيث أشرقتْ شمسٌ لنْ تغيـــــــــــــب.

فلسطين