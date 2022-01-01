أبو هولي يعلن انجاز مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات ابار المياه في مخيم عين الحلوة

بيروت/ سما/

انهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اليوم الجمعة مشروع تشغيل مضخات ابار المياه في مخيم عين الحلوة – صيدا بالطاقة الشمسية .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ان مشروع تشغيل مضخات ابار المياه في المخيمات ذات أولوية للاجئين الفلسطينيين الذي يعانون من نقص في مياه الشرب لافتاً الى انه بعد الانتهاء من انجاز المشروع وبدء العمل بتشغيل المضخات عبر الطاقة الشمسية سيعالج مشكلة ازمة المياه في المخيم، التي كانت عملية ضخها مرتبط بتشغيل المضخات عبر المازوت ذات التكلفة العالية وجدولتها في أيام محددة .

واكد بانه بدءاً من اليوم ستكون عملية ضخ المياه بشكل يومي لافتاً الى ان دائرة شؤون اللاجئين خلال الأسابيع القادمة ستنجز ايضاً مشاريع اخرى لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات أبار مياه لعدد من المخيمات في لبنان.

وأشار د. أبو هولي الى ان مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع تطويرية في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنفذها دائرة شؤون اللاجئين تأتي بتوجيهات من سيادة الرئيس أبو مازن ومكرمة سيادته بتخصيص مليون دولار لتلبية احتياجات المخيمات من مشاريع ملحة ذات احتياج للاجئين.

وافتتحت الدائرة مشروع الطافة الشمسية المنجز في مخيم عين الحلوة بحضور وفد من دائرة شؤون اللاجئين في لبنان برئاسة مدير الدائرة جمال فياض، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "مُنظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة,عضو قيادة "مُنظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان واللجنة المركزية لـ"حزب الشعب الفلسطيني" غسان أيوب، ومسؤول "القوة المُشتركة الفلسطينية" في مُخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي، وأمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح وعدد من ممثلي الفصائل والقوى واللجان الشعبية الفلسطينية في المُخيم.

وشكرت اللجان الشعبية في منطقة صيدا سيادة الرئيس ودائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. أبو هولي على تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم أبناء مُخيم عين الحلوة لتأمين المياه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.