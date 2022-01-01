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الحلو: طلبنا من الحكومة استيراد الأعلاف والبيض المخصب وهذا توقعنا للأسعار!

السبت 17 ديسمبر 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحلو: طلبنا من الحكومة استيراد الأعلاف والبيض المخصب وهذا توقعنا للأسعار!



غزة / سما /

قال رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، مروان الحلو، إن زيادة تكلفة الأعلاف والبيض المخصب يؤثر على كاهل المزارع ثم المواطن.

وأشار الحلو في حديث عبر إذاعة صوت الأقصى، أن الحكومة وضعت تسعيرة بما يخص قطاع الدواجن بغزة، وهناك من التزم والآخر لم يلتزم.

وأضاف: " طلبنا من الحكومة استيراد الأعلاف والبيض المخصب لتجنيب مزارعينا الاستغلال من التجار، وقد سهلت لنا الوزارة ذلك".

وتابع: " عندما تقل التكلفة على المزارع بالتالي سيقل السعر على المواطن، وأؤكد أنه من ٣ ل ٦ أشهر سنكسر حلقات الاستغلال والاحتكار كما رسمنا نحن والحكومة".

ولفت إلى أن الشحنة الثانية من البيض المخصب ستصل قريباً، وعلينا أن نخرج من دائرة الاستغلال والاحتكار.

وتوقع أن يكون سعر كيلو الدجاج من ١٠ إلى ١٠.٥ شيكلاً للمواطن بعد الاستيراد بسعر التكلفة.

#مروان الحلو #الحكومة #الدجاج #البيض المخصب #الاسعار #الأعلاف #الدواجن

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