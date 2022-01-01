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الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

السبت 17 ديسمبر 2022 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس



خانيونس / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط ما يسمى "موقع كيسوفيم" العسكري، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة  تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل شرقي البلدة ما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم ومغادرتها خشيةً على حياتهم.

وتتعمد قوات الاحتلال مهاجمة المزارعين الذين يعملون في أراضيهم الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها من أجل تحصيل لقمة عيشهم.

#الاحتلال #خان يونس #الأراضي الزراعية

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