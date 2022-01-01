رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما ركزت في عناوينها على وقوع عشرات الإصابات إحداها بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق شعبنا في تقرير مصيره

- عشرات الإصابات في الضفة إحداها بالرصاص الحي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين شرايعة وعنبر والتشييع اليوم في بيرزيت وجفنا

- خبراء أمميون يدينون تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة

- بدعم من الرئيس.. إنجاز مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات آبار مياه في مخيم عين الحلوة

- "هآرتس": فلسطين المنتصر الحقيقي في مونديال قطر

- مسيرة في مخيم الأمعري تنادي بحرية الأسير المريض ناصر أبو حميد

- الكنيست يصادق على قانوني سموتريتش ودرعي بالقراءة الأولى

- جوهانسبرج: الفريق الرجوب يشارك بالمؤتمر الـ55 لحزب المؤتمر الوطني الافريقي

- العاهل الأردني: التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة

* "الأيام":

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرّ بأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والتصدي لاعتداءات استيطانية واسعة

- الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين شرايعة وعنبر وتشييعهما اليوم

- الخليل: الاحتلال يجبر السكان على خلع ملابسهم خلال مرورهم عبر حواجز تل الرميدة

- "الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على قانون يسمح بتعيين وزير "مدان جنائياً"

- مسؤول استيطاني يدعو لشن عملية عسكرية بنابلس

- جندي إسرائيلي يطلق النار على حارسي مستوطنة "عوفرا" ظن أنهما فلسطينيان

* "القدس":

- إصابة العشرات خلال مواجهات وقمع مسيرات بالضفة

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

- مجلس الشيوخ يصادق على مساعدات أمنية لإسرائيل

- مصادر إسرائيلية: ارتفاع أسعار الأراضي في المستوطنات !!!

- الكنيست يصادق على قانوني "سموتريتش" و"درعي" المتهم بالفساد بالقراءة الأولى

- الكرملين يواجه تراجعا في عائدات النفط