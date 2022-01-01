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قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتغلق المدخل الرئيسي لبيت أمر

السبت 17 ديسمبر 2022 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتغلق المدخل الرئيسي لبيت أمر



الخليل / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت الحي النمساوي في مدينة نابلس.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال صادرت خلال اقتحامها المنطقة سيارة وتسجيلات لكاميرات مراقبة.

ومن جهة اخرى أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مدخلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، والبوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة والمدخل الرئيسي المؤدي لبلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الفتية وإصابة أحدهم بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل مخيم الفوار الرئيسي بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم

وكانت مصادر عبرية كشفت مساء أمس الجمعة بأن جنود من جيش الاحتلال أطلقوا النار بالخطأ نحو عناصر "أمن إسرائيليين" قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله.

و بحسب قناة "كان" العبرية، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار نحو عناصر "الأمن" بعد اعتقادهم بأنهم فلسطينيين يلقون الحجارة.

#الاحتلال #بيت أمر

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