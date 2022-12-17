أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في اسواق غزة

غزة/سما/

حافظت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية، اليوم السبت 17-12-2022، على ثبات أسعارها بعد الارتفاع الذي شهدته قبل أسابيع وخاصة سعر البندورة والخيار، نتيجة التغيرات الفصلية بحسب العديد من الخبراء في مجال الزراعة.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، اليوم السبت، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل

1 طماطم 3

2 خيار 1.5

3 بصل 2

4 كوسا 3.3

5 باذنجان 2.5

6 فلفل 6

7 جزر 2.5

8 ثوم 8

9 ملفوف 3

10 زهرة 4

11 قرع 3

12 ليمون 2

13 ملوخية 3.3

14 فصوليا 5

15 بيض 14

16 دجاج 10.5

17 لحمة 40

18 بطاطا 3.3