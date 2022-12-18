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طقس فلسطين : أجـــــواء غائمة جزئياً لطيفة نهـــــاراً

السبت 17 ديسمبر 2022 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجـــــواء غائمة جزئياً لطيفة نهـــــاراً



غزة /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، السبت2022-12-17، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: 2022-12-18

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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