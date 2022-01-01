فتح تنظم مهرجانا تأبينيا للشهيد الطفل محمد خلوف في برقين

جنين/سما/

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم جنين ومنطقة شهداء برقين، مساء اليوم الجمعة، مهرجان تأبين للشهيد الطفل الطالب محمد سامر خلوف، لمناسبة مرور 40 يوما على استشهاده.

وألقيت خلال المهرجان الذي شارك فيه أمين سر إقليم حركة فتح عطا أبو ارميلة، وأعضاء الإقليم وأمناء سر الشعب وحركة الشبيبة وفعاليات ومؤسسات رسمية وأهلية وشعبية وذوي شهداء محافظة جنين، عدة كلمات لحركة فتح ألقاها منير صبيحات وحسن عبيدي، ورئيس بلدية برقين حسن صبح، وحركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظة ألقاها عبد الرحمن أبو الرب، وفعاليات برقين وألقاها محمد عامودي، وكلمة "فتح" منطقة الشهيد زياد العامر في مخيم جنين ألقاها ضياء أبو وعد، وكلمة عائلة الشهيد ألقاها محمود خلوف، وكلمة ماجد العلاري مدير مدرسة برقين التي تلقى فيها الشهيد الطفل الدراسة. حيث أكد المتحدثون أن جنين ومخيمها عنوان للصمود والتحدي والنضال، والتصدي لسياسة الاحتلال.

وشددوا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف والحفاظ على السلم الأهلي، لكي يتمكن شعبنا وفصائله من التصدي للاحتلال وعدوانه وجرائمه المستمرة والتي طالت الأطفال من خلال إعدامهم بدم بارد، كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإجباره على تسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

وأكد المتحدثون أن رسالة المهرجان التتأبيني هي الحرص على وصايا الشهداء والأسرى والجرحى، وتوجيه دعوة صادقة الى جميع ألوان الطيف السياسي بضروة تكريس الوحدة الوطنية بعيدا عن الفئوية الضيقة.

وفي نهاية المهرجان، كرمت حركة "فتح" والفعاليات والد الشهيد خلوف.

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ث.أ